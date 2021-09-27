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Беспилотник, электромобиль и антивирусный костюм: что показал технополис «ЭРА» на форуме «Армия-2021»

Анна Берестовая
00:00 27.09.2021
Замначальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» рассказал, чем удивила зрителей экспозиция учреждения на форуме «Армия-2021».
Беспилотник, электромобиль и антивирусный костюм: что показал технополис «ЭРА» на форуме «Армия-2021»
© Фото: "Красная звезда"
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В рамках международного военно-технического форума «Армия-2021» в этом году технополис «ЭРА» продемонстрировал плоды огромной работы, показав зрителям и приглашенным лицам 32 экспоната. Об этом рассказал заместитель начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» по научной и образовательной деятельности полковник Андрей Морозов.

По его словам, над организацией экспозиции трудились более сотни человек, включая как научных сотрудников учреждения, так и операторов научных рот. Во время мероприятия было заключено 19 соглашений о сотрудничестве с технополисом.

С выставкой «ЭРА» на форуме ознакомился ряд почетных гостей, среди которых был и глава Минобороны России Сергей Шойгу. Наибольшее внимание министр обратил на макет аппаратнопрограммного комплекса обнаружения и распознавания вооружения и военной техники «ОКО», служащий для разведки местности в целях повышения эффективности применения вооружения.

Шойгу был также показан электромобиль «ЭРА», имеющий большой перечень перспектив возможного использования ВС РФ, включающий, к примеру, разведку и транспортировку боеприпасов. Также министру обороны представили мобильную, быстро развертываемую систему «Радиометка». Данная разработка предназначена для опломбирования и постановки на охрану люков и дверей авиационной техники.

Морозов отметил, что большой интерес к экспозиции технополиса проявили и гости форума. Большую аудиторию привлек к себе инновационный «Программно-аппаратный комплекс обработки видовой информации средств дистанционного зондирования Земли с применением нейросетевых технологий». Данный проект был разработан на базе центра машинного обучения технополиса.

Помимо этого не обделили вниманием и робототехнические комплексы, среди которых были представлены наземный робот разминирования и доставки полезной нагрузки «Жук» и БПЛА Муха» в защитном корпусе. В медицинском направлении посетители смогли оценить точные и быстрые тест-системы обнаружения вирусов и антител к вирусам, препятствующий проникновению вирусов на кожу костюм «Лайтер-ПРО» и компактный аппарат синтеза оксида азота из воздуха, разработанный совместно с Центральным военным клиническим госпиталем имени А.А. Вишневского.

В дни форума, как пишет газета «Красная звезда», экспозицию технополиса посетили более 30 тысяч гостей. Все это время она занимала ключевое место в выставочном павильоне, расположившись на 1100 квадратных метрах площади.

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