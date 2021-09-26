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Три человека погибли в результате стрельбы в баре в США

Кира Тило
23:15 26.09.2021
В американском баре после ссоры со стрельбой трое погибших и трое пострадавших.
Три человека погибли в результате стрельбы в баре в США
© Фото: pixabay
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В США три человека погибли и три пострадали после ссоры со стрельбой в баре в городе Де-Мойн, штат Айова. Конфликт был между двумя людьми, передает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию. Предполагаемые виновники начали стрелять по толпе прохожих, когда уезжали из бара.

Известно, что один из пострадавших находится в критическом состоянии. Причины стрельбы выясняются.

В начале сентября стало известно о трех погибших после стрельбы в Вашингтоне. Неизвестные открыли по прохожим стрельбу из автомобиля и скрылись. Полиция объявила награду в 75 тысяч долларов за информацию о стрелках.

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