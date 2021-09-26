Команда России выиграла общекомандный зачет на чемпионате EuroSkills 2021

Команда России заняла первое место по результатам общекомандного - медального и балльного зачетов на чемпионате профессионального мастерства EuroSkills 2021. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Татьяна Голикова, поздравив конкурсантов, отметила, что россияне снова стали самыми сильными профессионалами в Европе. Вице-премьер также подчеркнула, что стоит задача обеспечить граждан возможностями для раскрытия своих талантов.

«Наша задача – обеспечить комфортный, понятный алгоритм раскрытия своих талантов для миллионов молодых россиян, чтобы не только участники движения Ворлдскиллс Россия, а любой выпускник российского колледжа мог гордиться своими навыками и реализовать себя профессионально», - заявила Голикова.

Участники российской команды завоевали 13 золотых медалей по основным соревновательным компетенциям, согласно сообщению секретариата. В копилке нашей команды, кроме этого, шесть серебряных и восемь бронзовых медалей, а также пять медальонов за профессионализм. В презентационных компетенциях участники сборной завоевали четыре золота, два серебра и две бронзы. Команда России принесла стране награды в преддверии Дня профтехобразования.

Россиян уже успел поздравить и министр просвещения Сергей Кравцов. Он переживал за молодых участников и их наставников на протяжении всех соревновательных дней. В 2023 году европейский чемпионат по профессиональному мастерству впервые пройдет в России, а именно в Санкт-Петербурге.