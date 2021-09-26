СМИ: в аварии с участием легковушек и грузовика в Дагестане погибли четыре человека

В Дербентском районе республики Дагестан произошла автомобильная авария с участием двух легковушек и грузовика, сообщают СМИ. Пресса также информирует о четырех погибших.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в Дербентском районе Дагестана близ поселка Мамедкала. Погибли четыре человека, еще трое пострадали, один из них госпитализирован», - сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В СМИ говорится, что на месте происшествия работает полиция и выясняются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее ДТП произошло в под Ставрополем. Два человека погибли в столкновении микроавтобуса и легковушки в Железноводске.