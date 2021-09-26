Боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии в провинции Алеппо

Боевики незаконных вооруженных формирований пытались совершить переход линии соприкосновения с вооруженными силами Сирии в направлении Телль-Рифъат с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, в провинции Алеппо в районе населенного пункта Басельхайя. Пять боевиков в ходе попытки прорыва подорвались на минных заграждениях, не менее десяти были ранены. В результате боестолкновения ранения получили и пять сирийских военных. Боевики отступили на исходные позиции. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 15 обстрелов). В провинции Идлиб зафиксировано 14 обстрелов, в Латакии – 3 обстрела, в провинции Хама – 4 обстрела, в провинции Алеппо – 2 обстрела.

При активной помощи российского Центра по примирению враждующих сторон продолжаются мероприятия по стабилизации военной обстановки в провинции Деръа. Всего на ее территории урегулировали свой статус 6 055 человек, сдано 1 661 единица оружия и более 71,5 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.