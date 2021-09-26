Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

Боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии в провинции Алеппо

Елизавета Потейчук
22:00 26.09.2021
Боевики незаконных формирований пытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции.
Боевики попытались перейти линию соприкосновения с ВС Сирии в провинции Алеппо
© Фото: Mahamad Kazmooz Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Боевики незаконных вооруженных формирований пытались совершить переход линии соприкосновения с вооруженными силами Сирии в направлении Телль-Рифъат с территории, подконтрольной вооруженным силам Турции, в провинции Алеппо в районе населенного пункта Басельхайя. Пять боевиков в ходе попытки прорыва подорвались на минных заграждениях, не менее десяти были ранены. В результате боестолкновения ранения получили и пять сирийских военных. Боевики отступили на исходные позиции. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

В Идлибской зоне деэскалации за минувшие сутки зарегистрировано 23 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат-Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны – 15 обстрелов). В провинции Идлиб зафиксировано 14 обстрелов, в Латакии – 3 обстрела, в провинции Хама – 4 обстрела, в провинции Алеппо – 2 обстрела.

При активной помощи российского Центра по примирению враждующих сторон продолжаются мероприятия по стабилизации военной обстановки в провинции Деръа. Всего на ее территории урегулировали свой статус 6 055 человек, сдано 1 661 единица оружия и более 71,5 тыс. боеприпасов.

*«Джабхат-Ан-Нусра» - террористическая организация, запрещена в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:24 В стране и мире
СМИ: в аварии с участием легковушек и грузовика в Дагестане погибли четыре человека
20:15 В стране и мире
статья
Тяжелое наследство: как будут развиваться немецко-российские отношения после выборов в ФРГ
19:36 В стране и мире
Видео
Шестеро детей госпитализированы после посещения бассейна в Таганроге
19:02 Спорт
Видео
«Его никто не брал - поздноватенько»: первый тренер Усика о начале пути спортсмена в боксе
17:12 В стране и мире
Выживший на Эльбрусе рассказал о слуховых галлюцинациях
Популярное
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.