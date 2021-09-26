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Военные физкультурники стали трехкратными чемпионами Кубка Вооруженных Сил по регби-7

Елизавета Потейчук
21:06 26.09.2021
Сборная Санкт-петербургского Военного института физической культуры стала победителем Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7.
Военные физкультурники стали трехкратными чемпионами Кубка Вооруженных Сил по регби-7
© Фото: Минобороны России
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В Севастополе завершился розыгрыш Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7. Санкт-Петербургский Военный институт физической культуры обыграл Омский автобронетанковый инженерный институт в финальном матче со счетом 27:5.  Третье место заняла сборная команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

© Минобороны России

14 сильнейших команд собрались на юге России на крупнейшем турнире среди вузов Министерства обороны. Петербуржцы стали трехкратными обладателями почетного кубка под руководством нового наставника Олега Лебедева. Медалями и памятными призами спортсменов наградили начальник Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова контр-адмирал Александр Гринкевич, президент Фонда Федерации регби России по развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах Алексей Митрюшин, главный инспектор Управления физподготовки и спорта ВС РФ подполковник Владимир Ниязов, помощник командующего Черноморским флотом по физической подготовке Олег Хоменко, легендарный советский футболист Анатолий Коробочка и заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Мария Бляхер.

«Обратите внимание, уровень соревнований в Севастополе идет по восходящей: в 2019 году здесь был принят Кубок командующего Черноморским флотом, в 2020 году, несмотря на пандемию, - Кубок главнокомандующего ВМФ, а в 2021 году мы разыграли здесь Кубок Вооруженных Сил. Все идет к международным соревнованиям! Мы безмерно благодарны Губернатору Севастополя и Командующему Черноморским флотом - именно благодаря им Севастополь по праву может претендовать на звание главного города военного регби в нашей стране! Здесь 3 года подряд проходят крупнейшие соревнования среди команд Министерства обороны, апогеем которых является Кубок Вооруженных Сил», - прокомментировал организацию турнира в Севастополе Алексей Митрюшин.

По его словам, 32 команды приняли участие в розыгрыше в этом году, а уже в следующем планируется расширять турнир до 50 команд. Кроме того, говорит Митрюшин, планируется перевести соревнования на систему «осень-весна», чтобы он совпадал с учебным годом курсантов, и они могли проходить полный цикл турнира.

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