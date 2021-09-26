Военные физкультурники стали трехкратными чемпионами Кубка Вооруженных Сил по регби-7
Сборная Санкт-петербургского Военного института физической культуры стала победителем Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7.
© Фото: Минобороны России
В Севастополе завершился розыгрыш Кубка Вооруженных Сил Российской Федерации по регби-7. Санкт-Петербургский Военный институт физической культуры обыграл Омский автобронетанковый инженерный институт в финальном матче со счетом 27:5. Третье место заняла сборная команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
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