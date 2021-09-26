На территории парка «Патриот» прошел торжественный финиш велопробега Московской железной дороги

На территории парка «Патриот» финишировал велопробег, приуроченный к 80-летию Битвы под Москвой. В память о знаменательной дате участники двумя группами-авангардами в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг Москвы.

Врио директора военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» Владимир Гопко принял участие в церемонии торжественного финиша велопробега.

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжелый и сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно, это мужество - наследие тех, кто стоял здесь в 1941-м году», - сказал он.

Два авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) объехали Москву по двум маршрутам с севера (Коломна - Александров - Дмитров - парк «Патриот») и юга (Коломна - Тула - Калуга - парк «Патриот»), символизируя кольцо, часть которого была построена именно в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

В ночь перед финишем участники велопробега размещались в купейных и спальных вагонах, завтракали в кафе платформа Army - это новое кафе, размещенное в ретро-поезде. Любой желающий может пообедать за столиком настоящего вагона-ресторана, еще недавно работавшего в составе пассажирских поездов, или разместиться на свежем воздухе под навесом платформы рядом с историческим железнодорожным составом, ведомым настоящим паровозом.