«Черная метка» Зеленскому или номинация на «Оскар»: как на Украине восприняли покушение на ближайшего соратника президента

На Украине кипят страсти, даже президенту Владимиру Зеленскому пришлось прервать визит в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генассамблеи ООН и срочно вернуться на родину. В среду под Киевом было совершено покушение на первого помощника главы государства Сергея Шефира. Его автомобиль попал в засаду, по нему было выпущено несколько автоматных очередей. Сам Шефир не пострадал, но, как сообщается, в шоке. Как и все в офисе украинского президента. Покушение там рассматривают как «привет всей команде» и «черную метку» Зеленскому.

Пятидесяти семилетний Шефир - не просто помощник президента, но и его земляк и близкий друг, основатель студии «Квартал 95», принесшей славу Зеленскому. В офисе президента Шефир отвечал за контакты с крупным бизнесом на Украине и за рубежом. И именно эти контакты и борьба с олигархами сейчас считаются основными версиями произошедшего. Верховная рада как раз сейчас рассматривает скандальный «антиолигархический» законопроект.

«Российский след» в покушении по началу тоже рассматривался - это было первое, о чем начали кричать в Киеве, но уж очень неправдоподобно. Ничем «антироссийским» юрист комик-группы «Квартала» за время своей работы с Зеленским не отметился.

Интересно и то, что происходит в Черном и Азовском морях. Там на неделе стартовали совместные украинско-натовские учения. В акваторию уже зашли многочисленные военные корабли Альянса и, потому, памятуя о летнем инциденте с британским эсминцем, российский флот тоже начал свои, плановые, учения в Черном море.

Кадры как из боевика - засада на шоссе и обстрел автомобиля высокопоставленного должностного лица. Покушение на ближайшего соратника и друга Владимира Зеленского произошло в среду средь бела дня. Машину Сергея Шефира неизвестные обстреляли из автоматического оружия. И тихо скрылись в лесу. Его потом усердно прочесали правоохранители, даже вертолеты подняли, только ни преступников, ни улик так и не нашли. Сам Шефир не пострадал, и в тот же день лично рассказал обо всем журналистам.

«Было жутковато, тут же позвонил в полицию, в МВД, сообщил куда следует, правоохранительные органы сработали оперативно. Быстро подобрали, я остановил прямо на дороге скорую помощь, они забрали водителя. Дай бог, его жизни ничего не угрожает», - сказал он.

Его босс - Зеленский - в это время находился в Нью-Йорке, готовился к выступлению на Генассамблее ООН. Как только до него дошла информация о покушении, он сразу же решил сократить свой визит в США и записал видеообращение, где пообещал преступникам достойный ответ.

«Сразу после выступления на Генассамблее ООН я вылетаю в Киев. Кто за этим стоит, скажу откровенно, не знаю. Пока еще. Какие это силы, может быть, внутренние или внешние, но я их силами не считаю, потому что передавать мне привет выстрелами из леса по автомобилю моего друга - это слабость. А вот ответ будет сильным», - заявил он.

Официальную версию нападения еще не озвучили, но зато уже строится множество предположений. Не обошлось и без пресловутой «руки Кремля» - это было чуть ли ни первой версией. Но самым популярным оказался вариант, что все покушение - это инсценировка.

«Я могу сказать свое субъективное мнение. Реакция президента, темники, характер повреждений, куда попали пули… На пробитом левом колесе доехать пять километров с тремя пулями в ноге… Вы в это верите?», - прокомментировал инцидент министр транспорта и связи Украины в 2005 году Евгений Червоненко.

И в дополнение к этой версии особо отличились некоторые депутаты Верховной рады. На голосование они поставили ходатайство к Американской киноакадемии о вручении премии «Оскар» Владимиру Зеленскому за лучший сценарий и спецэффекты к фильму «Покушение, которого не было. Смотреть всем». Но ходатайство все же не приняли - голосов не хватило. Зато их хватило для принятия скандального закона об олигархах.



Инициировал законопроект еще летом сам президент Зеленский, он же был идейным вдохновителем определения «украинский олигарх». Теперь под это определение попадает любой, кто соответствует хотя бы двум из четырех критериев, а именно: активно участвует в политической жизни страны; имеет «значительное влияние» на средства массовой информации; является владельцем или «контролером» любых юрлиц, а также субъектом естественных монополий или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке; подтвержденная стоимость активов лица превышает один миллион прожиточных минимумов.

Фактически Зеленский благодаря этому закону получил в свои руки неограниченные возможности для нейтрализации любого политического оппонента. Как это еще до принятия закона произошло с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа - за жизнь» Виктором Медведчуком - он находится под домашним арестом до конца октября. С неугодными СМИ Зеленский теперь тоже сможет расправляться на законных основаниях.

«Президент получил инструмент, которым может угрожать… И Ахметов, и Коломойский, и Пинчук (Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Виктор Пинчук, украинские миллиардеры. – Прим. ред.), которые контролируют сегодня 90 процентов эфира, они все облизывают Зеленского. Этот закон дает возможность Зеленскому погрозить пальчиком: если вы отступите от этой линии, то с вами будет то-то и то-то. Это движение президента Зеленского к авторитарному, полулегальному авторитарному режиму», - объяснил украинский политолог Михаил Погребинский.

И пока Зеленский готовит себе почву для возможного второго срока, украинские Вооруженные силы демонстрируют свою мощь. На границе Незалежной звучат выстрелы - туда стянут весь цвет ВСУ и силы НАТО. На неделе стартовали военные учения «Объединенные усилия - 2021».

«Это совместные учения Украины и еще 15 стран партнерских, которые отрабатывают один из возможных сценариев применения Вооруженных сил Украины на отражение агрессии некоторых наших соседей. Вероятность такого столкновения очень мала, потому что Вооруженные силы Российской Федерации перестанут быть боеспособными лет на пять после столкновения с Вооруженными силами Украины. У Российской Федерации нет решающего преимущества над нами. Есть только решительное. А решающее - это означает, что в любом варианте развития событий они побеждают. Такого нет, и не будет. Я надеюсь никогда», - заявил украинский блогер и военный обозреватель Алексей Арестович.

И, конечно же, это идеальный повод напомнить странам-лидерам НАТО о важности роли Незалежной в судьбе Североатлантического альянса.

«Я считаю, что Украина, наконец-то, может спокойно говорить, и я об этом мечтал, что без такого государства как Украина, Альянс будет слабее. И это уже видно. И это будет выбор Альянса, хотят ли они иметь мощный союз, чтобы защищать страны, особенно маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую защиту», - сказал Зеленский.

Однако не успели эти учения начаться, как украинский генералитет уже умудрился крупно оскандалиться. В Сеть попал пошаговый план проведения маневров со странами НАТО. Хоть эти данные и проходили под грифом «секретно», украинские военные обменивались ими по открытым каналам связи.

За учениями внимательно следят и российские военные - «Объединенные усилия» проходят на границах с Донбассом и Крымом, а также в акваториях Азовского и Черного морей. Для стран НАТО полный контроль над этим регионом - давняя и вожделенная мечта. А потому надо быть готовыми к любым провокациям со стороны Альянса. Из Севастополя и Новороссийска в рамках плановых учений черноморской флотилии в море уже вышли более 20 боевых кораблей и катеров. И эта группировка будет увеличиваться.

Сейчас два фрегата экстренно готовятся к очередному походу. Сколько продлится это плавание - пока неясно. Объявлен полный сбор, экипажи по местам. «Адмирал Макаров» стоит на причале под погрузкой боезапаса - ракеты «Калибр» загружают в шахты. «Адмирал Григорович» уже процедуры выполнил и готовится отдать швартовы.

Российским морякам, чтобы контролировать морскую часть «Объединенных усилий» на границе с Крымом, в целом нет необходимости даже приближаться в район маневров. Береговые комплексы «Бастион», рассредоточенные по всему побережью, стреляют на расстояние до 500 км. Это с запасом перекрывает размеры акватории Черного моря в самой широкой его части.

Во избежание любых провокаций, как это было в июне с британским эсминцем Defender, российские моряки внимательно следят за перемещениями кораблей НАТО. На неделе неподалеку от границ уже были замечены испанский патрульный корабль и минный тральщик ВМС Италии.

«Мы следим за тем, чтобы они не нарушали границы, сопровождаем их по их маршрутам и готовы на любые их провокации незамедлительно ответить», - подчеркнул командир группы целеуказания ракетно-артиллерийской боевой части ЧФ РФ Андрей Хохлов.

То, что НАТО лучше держаться подальше от границ России, понимают не только военные, но и простые жители полуострова.

Пока украинские военные демонстрируют свою боевую готовность, а президент Зеленский расправляется с внутренними врагами, внезапно «прозрел» широко известный грузинский «украинец» Михаил Саакашвили. И емко высказал свое мнение обо всем, происходящем в Незалежной, назвав ее «проходным двором» и «отстойником», где обитают все преступники постсоветского пространства.