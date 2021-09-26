СМИ: сына Майкла Джордана задержали после нападения на персонал в больнице
Бывший баскетболист Джеффри Джордан был задержан по подозрению в нападении на персонал в больнице города Скоттсдейл, сообщает местное ТВ.
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Сына легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри Джордана задержали в Аризоне из-за предполагаемого нападения на персонал в больнице Скоттсдейла. Об этом сообщалось на местном телеканале ABC15 со ссылкой на данные полиции.
По данным телеканала, бывший баскетболист Джеффри Джордан ударился затылком о стол в одном из клубов штата при падении. Его доставили в больницу из-за начавшегося кровотечения. В ходе оказания медицинской помощи, сообщает источник, Джеффри вероятно напал на больничный персонал.
Джеффри Джордана задержали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах. Сына известного баскетболиста отправили в городскую тюрьму, откуда его вскоре отпустили меньше, чем через час.