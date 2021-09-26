В парке «Патриот» финишировал велопробег в честь 80-летия битвы под Москвой

Велопробег Московской железной дороги, приуроченный к 80-летию Битвы под Москвой, финишировал в подмосковном парке «Патриот». В память о знаменательной дате участники в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг столицы.

«В память о знаменательной дате участники двумя группами-авангардами в общей сложности проехали более 1000 километров вокруг Москвы», - говорится в сообщении Минобороны.

В церемонии финиша принял участие временно исполняющий обязанности директора парка Владимир Гопко.

«Я поражен вашему мужеству, с которым вы прошли этот тяжелый и сложный маршрут и прибыли в парк. Конечно, это мужество - наследие тех, кто стоял здесь в 1941-м году», - сказал он.

Два авангарда велосипедистов с флагами РЖД и Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей проехали вокруг столицы по двум маршрутам.

«С Севера (Коломна –Александров – Дмитров – Парк Патриот) и Юга (Коломна — Тула — Калуга – Парк Патриот), символизируя кольцо, часть которого была построена именно в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 г.», - уточнили в МО.

После финиша участники пробега разместились в ретро-поезде, где было открыто новое кафе-платформа Army.

«Это новое кафе, размещенное в ретро-поезде. Здесь любой желающий может занять места за столиками настоящего вагона ресторана, еще недавно работавшего в составе пассажирских поездов или разместиться на свежем воздухе под навесом платформы рядом с историческим железнодорожным составом, ведомым настоящим паровозом», - отметили в министерстве.

Старт велопробега состоялся 21 сентября в Коломне с территории научно- исследовательского и конструкторско-технологического института подвижного состава.