В Кремле рассказали об отношении Путина к прошедшим выборам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении главы государства Владимира Путина к прошедшим в России выборам.

«Знаете, насколько мне известно, он относится к выборам, как к действительно очень конкурентным, к прозрачным, к честным и к справедливым», - рассказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Кроме того, Песков обратил внимание на присутствие на прошедших выборах неожиданных элементов голосования. Так, пресс-секретарь президента отметил появление новых партий, которым удалось достичь успеха в ходе кампании.

«Действительно, выборы разносторонние, но главное, они конкурентные, честные», - заявил представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин поздравил лидеров партий с победой на выборах в Государственную думу. По мнению главы государства, то, что число фракций в нижней палате увеличилось, свидетельствует о развитии демократии в стране.