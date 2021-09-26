Шевченко и Волкановски защитили чемпионские титулы UFC

Два действующих чемпиона ведущего американского промоушена по смешанным единоборствам UFC - Алекс Волкановски и Валентина Шевченко - провели очередные успешные защиты титулов на турнире в Лас-Вегасе, уверенно одолев претендентов.

Представительницы Киргизии Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в бою против Лорен Мерфи, победив соперницу техническим нокаутом в четвертом раунде. Сейчас на ее счету 22 победы и 3 поражения. Мерфи имеет в своем активе 15 побед при пяти поражениях.

В главном противостоянии турнира UFC-266 чемпион организации в полулегком весе американец Волкановски одержал победу единогласным решением судей над Брайаном Ортегу. Сейчас на счету чемпиона 29 побед и только одно поражение. У Ортеги - 15 побед и два поражения.