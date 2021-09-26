Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Шевченко и Волкановски защитили чемпионские титулы UFC

Роман Захаров
13:03 26.09.2021
Валентина Шевченко досрочно одержала победу над соперницей, Алекс Волкановски выиграл решением судей.
Шевченко и Волкановски защитили чемпионские титулы UFC
© Фото: bulletvalentina, Instagram
Читайте нас на:

Два действующих чемпиона ведущего американского промоушена по смешанным единоборствам UFC - Алекс Волкановски и Валентина Шевченко - провели очередные успешные защиты титулов на турнире в Лас-Вегасе, уверенно одолев претендентов.

Представительницы Киргизии Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе в бою против Лорен Мерфи, победив соперницу техническим нокаутом в четвертом раунде. Сейчас на ее счету 22 победы и 3 поражения. Мерфи имеет в своем активе 15 побед при пяти поражениях.

В главном противостоянии турнира UFC-266 чемпион организации в полулегком весе американец Волкановски одержал победу единогласным решением судей над Брайаном Ортегу. Сейчас на счету чемпиона 29 побед и только одно поражение. У Ортеги - 15 побед и два поражения.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:25 В стране и мире
Энергоблок №4 Калининской АЭС остановили из-за срабатывания автоматики
11:46 В стране и мире
Нарышкин напомнил об опытах Запада с влиянием электромагнитных волн на человека
11:17 Спорт
Скорость, техника и стиль: профессиональные бойцы назвали преимущества Усика в бою с Джошуа
11:22 ОПК
Видео
Стрелок на БМП-3 смог потушить свечи точными выстрелами: уникальные кадры
06:51 В стране и мире
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Популярное
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Путину показали медвежью берлогу в сибирской тайге
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
СМИ раскрыли подробности расставания Тома Круза и Хейли Этвелл
Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.