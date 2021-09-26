Сломаны деревья, оборваны провода: жители Кемерово сняли на видео последствия мощного снегопада

Жители Кемерово публикуют в социальных сетях кадры первого снега. Интернет-пользователи пишут, что под тяжестью «белого ковра» ломаются ветки и деревья, некоторые из них падают прямо на припаркованные автомобили.

Вследствие таких метеоусловий на дорогах возникла сложная ситуация, жители города сообщают о многочисленных авариях и заторах. С выпавшим снегом на улицах Кемерово сейчас сражаются коммунальные службы.

По прогнозам синоптиков такая погода на территории Кузбасса сохранится до 27 сентября. Ночью местами ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, и гололедица.