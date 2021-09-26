В Москве водитель иномарки сбежал от сотрудников ДПС

В Москве водитель автомобиля марки Mercedes напал на сотрудников дорожно-патрульной службы, сообщает «360». О причинах конфликта в настоящий момент неизвестно.

По словам источника телеканала в правоохранительных органах, за рулем машины находился 38-летний мужчина. Было добавлено, что после нападения он сбежал, при себе у него оказался пистолет.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД «Звезде» рассказали, что, по предварительным данным, правоохранители остановили автомобиль для проверки. Водитель резко вышел из машины и убежал. В руках у него был предмет, конструктивно схожий с пистолетом.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.