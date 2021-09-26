Энергоблок №4 Калининской АЭС остановили из-за срабатывания автоматики

Энергоблок № 4 Калининской атомной электростанции (АЭС) в Тверской области остановили из-за срабатывания автоматики. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал глава управления информации и общественных связей «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.

«Сегодня в 10.00 мск действием автоматики был остановлен и отключен от сети четвертый энергоблок Калининской станции. Специалисты сейчас разбираются, в чем причина, но уже понятно, что первопричиной был так называемый ложный сигнал, который сформировался в электрической сети... Причина точно не касается реактора, причина именно в электросетях», - объяснил он.

Тимонов добавил, что радиационная обстановка находится в норме. Также, по его словам, неисправность, скорее всего, будет в ближайшее время устранена.