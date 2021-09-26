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Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер

Анна Назайкина
12:24 26.09.2021
Уточняется, что артист скончался у себя дома в Сиднее в окружении родных, он страдал рассеянным склерозом.
Умер основатель рок-группы Status Quo Алан Ланкастер
© Фото: Christian Behring, ZUMAPRESS.com, globallookpress
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Основатель, басист и вокалист британской рок-группы Status Quo Алан Ланкастер скончался на 73-м году жизни. Об этом говорится в сообщении звукозаписывающей компании, работавшей с артистом.

«C глубокой грустью сообщаем о том, что из жизни ушел легендарный Алан Ланкастер из Status Quo. Для нас было большой честью сотрудничать с ним в последние годы», - пишет на странице в Twitter Barrel and Squidger records.

Друг музыканта журналист Крейг Беннетт уточнил в соцсетях, что Ланкастер скончался у себя дома в Сиднее в окружении родных. Отмечается, что мужчина страдал рассеянным склерозом, он до последнего сражался с болезнью и принимал участие в выступлениях, несмотря на то, что ему было трудно передвигаться.

Напомним, что группу основали в 1962 году. Общее количество проданных пластинок Status Quo превышает 110 миллионов копий. Сегодня группа продолжает выступать, однако Ланкастер покинул ее еще в 1985 году после того, как переехал в Австралию.

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