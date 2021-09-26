Стрелок на БМП-3 смог потушить свечи точными выстрелами: уникальные кадры

Систему управления огнем БМП-3 проверили на точность, в ходе испытаний стрелок должен был потушить воздухом пролетающего снаряда несколько свечек. Кадры эксперимента показали в эфире программы «Военная приемка». По условиям задачи, наводчик несколькими выстрелами из 30-мм пушки, а затем и из 100-мм, должен был направить выстрел так, чтобы он пролетел аккуратно над огнем свечей.

Стрельба производилась с расстояния в 100 метров, а все свечи были успешно потушены потоком воздуха от пролетевших рядом снарядов. По итогам испытаний заместитель главного конструктора «Курганмашзавода» Николай Грехов поздравил всех сотрудников, работавших над созданием вооружений для БМП-3.

«Прекрасный выстрел. Прекрасный результат. Российские специалисты собирают эти машины, испытывают их. Вот прекрасный результат их работы», - отметил конструктор.

Также Грехов отметил, что при стрельбе большую роль играет не только автоматика, но и опыт стрелка, а первые выстрелы из 30-мм пушки, которые били не по цели, были прогревочными, что является нормой.

«Да. ствол холодный, это классика. Сначала идут прогревочные и пристрелочные выстрелы. А затем уже выстрелы по цели. Задача была потушить пламя свечи. Вот она выполнена. Ну и смотрите, какая кучность и точность, какая прекрасная работа стрелка», - объяснил представитель «Курганмашзавода».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП-3. Королева пехоты» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете больше о боевой машине пехоты БМП-3, съемочная группа испытает на прочность броню из секретного алюминиевого сплава, подорвет специально разработанную для нее динамическую защиту, заставит нырять эту машину и взбираться на самые крутые горки.