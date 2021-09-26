Создатели двигателей БМП-3 объяснили рекорды машины в скорости на воде

Одним из главных преимуществ БМП-3 над другими подобными машинами является ее скорость хода по воде. По сравнению с предыдущими версиями боевых машин пехоты, скорость была увеличена вдвое благодаря установке водометных движителей. Также они обеспечили БМП-3 повышенную маневренность в воде. Об этом в эфире программы «Военная приемка» заявил заместитель главного конструктора «Курганмашзавода» Николай Грехов.

«Максимальная скорость достигла 9,5 - 10 км/ч, в отличие от БМП-2, которая ходила на скорости в 4,5 - 5 км/ч. Скорость увеличили вдвое за счет водометных движителей, которые установлены на этих машинах. Они засасывают с днища воду, выбрасывают ее на корму с большой скоростью, и за счет реактивной тяги идет движение вперед», - объяснил Грехов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП-3. Королева пехоты» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете больше о боевой машине пехоты БМП-3, съемочная группа испытает на прочность броню из секретного алюминиевого сплава, подорвет специально разработанную для нее динамическую защиту, заставит нырять эту машину и взбираться на самые крутые горки.