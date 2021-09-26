В Германии открылись избирательные участки

В Германии в воскресенье, 26 сентября, в 08.00 по местному времени (09.00 мск) открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. Для участия в мероприятии гражданам, помимо паспорта, в этот раз будет необходимо иметь при себе медицинскую маску.

Результаты exit poll должны появиться сразу после закрытия участков в 18.00 (19.00 мск).

Напомним, по результатам выборов в бундестаг будет создано новое правительство Германии с новым канцлером во главе. Ангела Меркель (ХДС/ХСС) не претендует на новый срок.

Как показывают опросы, немцы отдают предпочтение социал-демократам, однако ни одна из партий, вероятнее всего, не сможет набрать даже 30%. Всего, согласно прогнозам, в бундестаге будут представлены шесть фракций.