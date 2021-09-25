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СМИ: в США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана

Роман Захаров
08:12 25.09.2021
После случившегося пострадавшей понадобилась медицинская помощь.
СМИ: в США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана
© Фото: Ali Khaligh, KeystonePressAgency, globallookpress
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На одной из военных баз в США афганские беженцы напали на военнослужащую. Это произошло 19 сентября на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико, пишет Fox News.

Согласно материалу издания, после случившегося пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Также руководство базы приняло решение об усилении мер безопасности на объекте.

«Мы получили обращение с базы Форт-Блисс о нападении небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола и изучаем обстоятельства дела», - приводит издание слова источника в американских спецслужбах.

Отмечается, что расследованием данного инцидента занимается ФБР.

С 17 по 31 августа в Соединенные Штаты из Афганистана эвакуировали более 60 тысяч человек. Всего американская сторона намерена принять 95 тысяч афганских беженцев.

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