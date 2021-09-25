СМИ: в США на военнослужащую напала группа беженцев из Афганистана

На одной из военных баз в США афганские беженцы напали на военнослужащую. Это произошло 19 сентября на территории комплекса Донья Ана в Нью-Мексико, пишет Fox News.

Согласно материалу издания, после случившегося пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Также руководство базы приняло решение об усилении мер безопасности на объекте.

«Мы получили обращение с базы Форт-Блисс о нападении небольшой группы эвакуированных лиц мужского пола и изучаем обстоятельства дела», - приводит издание слова источника в американских спецслужбах.

Отмечается, что расследованием данного инцидента занимается ФБР.

С 17 по 31 августа в Соединенные Штаты из Афганистана эвакуировали более 60 тысяч человек. Всего американская сторона намерена принять 95 тысяч афганских беженцев.