В столице Бразилии появился памятник русскому путешественнику

В Бразилии установили памятник великому русскому путешественнику, начальнику антарктической кругосветной экспедиции Фаддею Беллинсгаузену.

Бронзовую статую установили на постаменте около аэропорта Сантос-Дюмон в центре Рио-де-Жанейро. За спиной Беллинсгаузена оказался утес Сахарная голова у входа в залив, где швартовался его корабль, пишет ТАСС.

Установить памятник планировали еще в январе, чтобы приурочить мероприятие к 200-летию экспедиции под его командованием, но пандемия коронавирусной инфекции спутала все планы.