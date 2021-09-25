Гастроэнтеролог предупредила о связи горячего чая и онкологии

Употребление горячего чая может вызывать онкологические заболевания. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян, ссылаясь на результаты проведенных исследований.

«По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим», - объяснила врач.

Специалист добавила, что самый лучший вариант - когда чай соотносится с температурой тела.

«Он может быть чуть горячее - градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо», - подчеркнула медик.

Маргарита Арзуманян посоветовала не употреблять чай сразу после заваривания, а подождать примерно пять минут. Главное, по ее словам, чтобы не было обжигающего эффекта.

В заключение специалист сообщила, что согревающий эффект чая больше психологический, чем физический, поскольку в желудке человек температуру не чувствует.