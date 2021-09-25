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Обеспечить население: в сирийском Деръа возобновили работу три хлебопекарни

Виктория Ивашечкина
05:20 25.09.2021
Предприятия вместе выпекают почти 16 тонн хлеба в день.
Обеспечить население: в сирийском Деръа возобновили работу три хлебопекарни
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С высоты птичьего полета район аль-Баляд теперь мало чем напоминает жилой квартал. Сложенные как спичечные коробки многоэтажки приводят в ужас. Большинство жителей покинули свои дома. Жить в таких условиях просто невозможно.

За годы войны район аль-Баляд был практически разрушен. В этом районе уже десять лет нет ни воды, ни электричества. И только сейчас после окончательного примирения по улицам начинают протягивать новые электролинии.

В администрации Деръа после установления мира прилагают максимум усилий, чтобы жители вернулись к нормальной жизни. С ускоренными темпами тянут провода. Скоро должны починить центральный водопровод, начать восстановление канализации. Но сейчас главная задача - это обеспечить население продуктами.

Чтобы превратить муку в лепешки, старая пекарня работает день и ночь. Линия простаивала больше двух месяцев, с момента нарушения радикалами условий перемирия. Государственные службы попросту не могли поставить сюда сырье. И жители все это время оставались без хлеба.

Купленное в Иордании оборудование администрация города установила здесь в 2018 году после первого примирения с сепаратистами. С тех пор, ежедневно, за государственный счет в пекарню привозят семь тонн муки. Которая, кстати, производится из российского зерна, тоже на государственной мельнице, в Тартусе. Особенность сирийских лепешек в том, что они выпекаются буквально за минуту. Процесс изготовления теста весьма простой.

Хлеб для населения здесь раздают бесплатно. Из расчета один пакет из семи лепешек на трех членов семьи. На этой пекарне производят восемь тонн хлеба в день. Но этого, конечно, недостаточно. Раньше в районе работало шесть таких заводов. На сегодняшний день удалось запустить три предприятия, и они все вместе пока выпекают почти 16 тонн хлеба в день.

Возвращение цивилизации в аль-Баляд стало возможно благодаря усилиям российских специалистов центра по примирению сторон. Мир наступает не только в этом районе. По всему югу провинции под гарантии безопасности от российских военных бывшие боевики сдают населенные пункты без боя.

Стабилизация обстановки позволила властям приступить к восстановлению необходимой для обеспечения жизнедеятельности населения инфраструктуры.

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