Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 65 тысячам автомобилей в Нагорном Карабахе

С ноября 2020 года военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасный проезд порядка 65 тысяч автомобилей и свыше 230 тысяч человек, а также перевозки продовольствия и различных товаров через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и обратно в круглосуточном режиме вблизи линии разграничения сторон. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Личный состав поста осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, в круглосуточном режиме осуществляет пропускной контроль транспортных средств по «Лачинскому коридору». Каждая машина подлежит осмотру, в случае если она вызывает подозрение военнослужащие досматривают ее. В день через пост проходит порядка 200 автомобилей», - пояснил представитель российского миротворческого контингента Василий Давыдов.

На наблюдательных постах, которые оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», российские миротворцы также проводят плановые занятия по боевой подготовке и тренировки по предотвращению нарушений и возможного нападения.