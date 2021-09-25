Назван фильм-победитель фестиваля «Кинотавр»

Главный приз 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм режиссера Николая Хомерики «Море волнуется раз». Прямая трансляция с церемонии закрытия велась на канале фестиваля на Rutube.

«Это очень важный приз для меня... Я рад, что вам "зашло"», - сказал Хомерики во время вручения награды.

Фильм «Море волнуется раз» рассказывает о влюбленных Коле и Саше, прячущихся от всех в старом домике посреди леса. Идиллию летних солнечных дней нарушают ночные кошмары - Саше снится, как ее накрывает огромной волной. Однажды ребята встречают загадочную супружескую пару, живущую по соседству. С помощью этих двоих молодые люди попробуют разобраться в своих чувствах.

Главные роли в картине исполнили Андрей Смоляков, Юлия Ауг, Ольга Бодрова (дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего), Валерий Степанов.

Фестиваль «Кинотавр» прошел в Сочи с 18 по 25 сентября.