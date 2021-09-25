Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Словакии открыли памятник маршалу Малиновскому

Анна Назайкина
18:18 25.09.2021
Памятник дважды Герою Советского Союза был установлен по инициативе жителей села Стары Теков за счет их личных средств.
В Словакии открыли памятник маршалу Малиновскому
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В Словакии открыли памятник легендарному советскому маршалу Родиону Малиновскому. Церемония прошла в день 77-ой годовщины освобождения республики от фашизма.

«В рамках мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине освобождения Словакии от фашизма, в селе Стары Теков был торжественно открыт памятник командующему войсками 2 -го Украинского фронта, дважды Герою Советского Союза, маршалу Родиону Яковлевичу Малиновскому», - говорится в пресс-релизе.

Было добавлено, что в церемонии открытия участвовали посол РФ Игорь Братчиков и сотрудники Минобороны, а также представители региональных властей, общественных и ветеранских организаций.

Мемориал, посвященный легендарному военачальнику, был изготовлен из композитных материалов и покрашен в бронзу. Жители села Стары Теков сами захотели собрать средства на создание памятника.

«Граждане Словацкой Республики с глубоким уважением и благодарностью чтут память солдат и офицеров Красной Армии, отдавших десятки тысяч своих жизней за ее избавление от “коричневой чумы” XX века – нацизма. Памятник легендарному советскому маршалу был установлен по их инициативе и за счет личных средств», - отмечается в сообщении.

Родион Яковлевич Малиновский дважды Герой Советского Союза. Под его командованием войска Красной Армии освободили Братиславу 4-ого апреля 1945-го года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:58 В стране и мире
Видео
Путин призвал уделить внимание занятости россиян предпенсионного возраста
18:45 В стране и мире
В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русскоговорящего мальчика
18:18 В стране и мире
Видео
В Сочи возобновили движение по федеральной трассе после сошедшего на нее камнепада
16:30 Спорт
Видео
Колосков назвал возможные причины ухода Семина с поста главного тренера «Ростова»
07:50 В стране и мире
Задержаны еще двое участников нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
Популярное
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как следили за певицей за годы опекунства
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
СМИ: Marvel подала в суд на наследников создателей комиксов
Видео
«Худой толстяк»: диетолог предупредила об опасности скрытого ожирения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.