В Словакии открыли памятник маршалу Малиновскому

В Словакии открыли памятник легендарному советскому маршалу Родиону Малиновскому. Церемония прошла в день 77-ой годовщины освобождения республики от фашизма.

«В рамках мероприятий, приуроченных к 77-й годовщине освобождения Словакии от фашизма, в селе Стары Теков был торжественно открыт памятник командующему войсками 2 -го Украинского фронта, дважды Герою Советского Союза, маршалу Родиону Яковлевичу Малиновскому», - говорится в пресс-релизе.

Было добавлено, что в церемонии открытия участвовали посол РФ Игорь Братчиков и сотрудники Минобороны, а также представители региональных властей, общественных и ветеранских организаций.

Мемориал, посвященный легендарному военачальнику, был изготовлен из композитных материалов и покрашен в бронзу. Жители села Стары Теков сами захотели собрать средства на создание памятника.

«Граждане Словацкой Республики с глубоким уважением и благодарностью чтут память солдат и офицеров Красной Армии, отдавших десятки тысяч своих жизней за ее избавление от “коричневой чумы” XX века – нацизма. Памятник легендарному советскому маршалу был установлен по их инициативе и за счет личных средств», - отмечается в сообщении.

Родион Яковлевич Малиновский дважды Герой Советского Союза. Под его командованием войска Красной Армии освободили Братиславу 4-ого апреля 1945-го года.