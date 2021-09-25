Опубликовано видео из магазина в Москве, в котором мужчина с топором напал на людей

Мужчина с топором напал на посетителей магазина на севере Москвы. Инцидент произошел в продуктовом супермаркете в районе Отрадное на Каргопольской улице. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Отмечается, что нападавший нанес несколько ранений двум гражданам. Пострадавшие были госпитализированы. Информации о характере их травм нет.

«Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в магазине 48-летнего гражданина», - сказали РИА Новости в МВД.

СМИ сообщают, что мужчина был одет в женскую одежду. Причиной нападения, по неподтвержденной информации, стал конфликт из-за тележки.

В настоящее время злоумышленник задержан и дает показания в полиции. По некоторым данным, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.