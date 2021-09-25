В ФИА назвали новое время старта отложенной из-за дождя гонки «Формулы - 2»
Вторая гонка изначально была запланирована на 16.45 мск, но теперь не состоится.
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Первая гонка этапа чемпионата «Формула-2» в Сочи стартует в 16.45, вторая не состоится. Об этом сообщается на официальном сайте серии.
Первую гонку ранее отложили из-за дождя в районе трассы.
«Обнародовано новое расписание. Теперь гонка состоится в 16.45 по местному времени», - говорится в сообщении.
Вторая гонка изначально была запланирована на 16.45 мск, но теперь не состоится. Третья гонка пройдет в 11.20 мск в воскресенье, 26 сентября.