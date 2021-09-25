Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В парке «Патриот» состоялось подписание соглашения по развитию армейской тактической стрельбы

Роман Захаров
12:22 25.09.2021
От Министерства обороны соглашение подписал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В парке «Патриот» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны Российской Федерации и Федерацией армейской тактической стрельбы. Предметом соглашения стало взаимодействие сторон по развитию армейской тактической стрельбы и военно-прикладного вида спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» в ВС РФ, в целях эффективного совместного использования имеющихся у сторон ресурсов.

От Министерства обороны соглашение подписал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, от Федерации армейской тактической стрельбы - генеральный секретарь Федерации Дмитрий Нестеров.

«Сегодня мы завершаем очередной этап реализации решения Министра обороны Российской Федерации по совершенствованию огневой выучки военнослужащих - заключаем соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Федерацией армейской тактической стрельбы. Подписание настоящего соглашения с Федерацией, позволит нам продолжить совместную плодотворную работу по выработке новых путей развития огневой подготовки военнослужащих и укреплению обороноспособности нашей Родины», - сказал Евкуров.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о взаимодействии по следующим направлениям: оказание поддержки, направленной на обеспечение, подготовку и участие команд в соревнованиях по армейской тактической стрельбе; укрепление позиций и повышение авторитета российского армейского спорта на международной спортивной арене; совершенствование системы подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе; разработка системы подготовки тренеров и инструкторов по армейской тактической стрельбе; участие в совместных проектах, разработанных на основе настоящего соглашения; информационное обеспечение совместных мероприятий в ходе подготовки и проведения соревнований по армейской тактической стрельбе.

Федерация армейской тактической стрельбы создана в 2020 году в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в целях совершенствования тактико-огневой выучки военнослужащих, совершенствования методик огневой подготовки и развития армейской тактической стрельбы, а также в целях развития, популяризации, пропаганды, укрепления позиций и повышения престижа армейской тактической стрельбы на территории Российской Федерации, направленных на расширение роли физической культуры и спорта, а также на всестороннее и гармоничное развитие личности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:13 В стране и мире
Названа предварительная причина столкновения сухогрузов в Босфоре
07:50 В стране и мире
Задержаны еще двое участников нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
07:46 В стране и мире
На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
10:36 Армия
Видео
Летающие над Арктикой: экипажи МиГ-29К Севфлота провели тренировки в экстремальных условиях
08:54 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Свердловской области
Популярное
Мясников назвал эффективный способ бросить курить
СМИ: Marvel подала в суд на наследников создателей комиксов
Видео
«Худой толстяк»: диетолог предупредила об опасности скрытого ожирения
В соцсетях обсуждают «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Названы три неожиданных средства от головной боли
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.