В парке «Патриот» состоялось подписание соглашения по развитию армейской тактической стрельбы

В парке «Патриот» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством обороны Российской Федерации и Федерацией армейской тактической стрельбы. Предметом соглашения стало взаимодействие сторон по развитию армейской тактической стрельбы и военно-прикладного вида спорта «Армейское тактико-стрелковое многоборье» в ВС РФ, в целях эффективного совместного использования имеющихся у сторон ресурсов.

От Министерства обороны соглашение подписал заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, от Федерации армейской тактической стрельбы - генеральный секретарь Федерации Дмитрий Нестеров.

«Сегодня мы завершаем очередной этап реализации решения Министра обороны Российской Федерации по совершенствованию огневой выучки военнослужащих - заключаем соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с Федерацией армейской тактической стрельбы. Подписание настоящего соглашения с Федерацией, позволит нам продолжить совместную плодотворную работу по выработке новых путей развития огневой подготовки военнослужащих и укреплению обороноспособности нашей Родины», - сказал Евкуров.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о взаимодействии по следующим направлениям: оказание поддержки, направленной на обеспечение, подготовку и участие команд в соревнованиях по армейской тактической стрельбе; укрепление позиций и повышение авторитета российского армейского спорта на международной спортивной арене; совершенствование системы подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской тактической стрельбе; разработка системы подготовки тренеров и инструкторов по армейской тактической стрельбе; участие в совместных проектах, разработанных на основе настоящего соглашения; информационное обеспечение совместных мероприятий в ходе подготовки и проведения соревнований по армейской тактической стрельбе.

Федерация армейской тактической стрельбы создана в 2020 году в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в целях совершенствования тактико-огневой выучки военнослужащих, совершенствования методик огневой подготовки и развития армейской тактической стрельбы, а также в целях развития, популяризации, пропаганды, укрепления позиций и повышения престижа армейской тактической стрельбы на территории Российской Федерации, направленных на расширение роли физической культуры и спорта, а также на всестороннее и гармоничное развитие личности.