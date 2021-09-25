Летающие над Арктикой: экипажи МиГ-29К Севфлота провели тренировки в экстремальных условиях
Так летчики получают и подтверждают допуск в летный состав для пилотирования боевых машин в условиях сильного ветра и низкой облачности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В небо над Кольским полуостровом и Баренцевым морем подняты истребители МиГ-29К. Так молодые летчики отдельного корабельного авиаполка Северного флота (СФ) проводят тренировки в сложнейших метеоусловиях.
Маневры проходили при порывистом ветре и низкой облачности. Под наблюдением опытных инструкторов бывшие курсанты отработали навыки индивидуального пилотирования и слаженность в составе звеньев. Чтобы выполнить все задания летчики 16 раз поднимались в небо.
Такие учения позволяют экипажам получить и подтвердить допуск в летный состав и пилотировать боевые машины даже в экстремальных условиях. Миг-29 стал одним из самых успешных советских истребителей и первым четвертого поколения. Кроме того, в нем используются стелс-технологии.