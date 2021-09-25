СМИ: Marvel подала в суд на наследников создателей комиксов

Marvel подала в суд на наследников создателей комиксов. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

По данным журнала, компания намерена добиться единоличного права на использование персонажей франшизы «Мстители». Согласно позиции Marvel, Железный человек, Человек-паук, Тор, доктор Стрэндж, Черная вдова и другие супергерои создавались во время работы, проводимой по договору найма. В связи с этим создатели и их наследники, уверены в компании, не могут предъявлять авторских прав.

В материале отмечается, что если Marvel проиграет суд, то владеющая данной компанией корпорация Disney может потерпеть существенные убытки.