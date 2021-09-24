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В ОСК назвали сроки передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» ВМФ

Роман Захаров
09:21 24.09.2021
В настоящий момент крейсер проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в городе Североморске.
В ОСК назвали сроки передачи авианосца «Адмирал Кузнецов» ВМФ
© Фото: Wikimedia
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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) передаст Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ авианосец «Адмирал Кузнецов» в 2023 году. Такое заявление сделал  генеральный директор корпорации Алексей Рахманов, отметив, что это произойдет, если не вскроются другие дефекты судна.

«У нас по контракту все доковые работы должны завершиться к началу 2023 года, с этим все в порядке. Проблема, в другом», - сказал Рахманов в беседе с РИА Новости.

Гендиректор напомнил, что при подписании контракта на ремонт и модернизацию авианосца, и определении необходимого объема работ предполагалось, что выгрузке и ремонту подлежит лишь один газотурбинный агрегат из четырех. Однако в данный момент, по словам Алексея Рахманова, ситуация изменилась.

«Оказалось, что ремонт необходим всем четырем агрегатам, а это еще суммарно 10-11 месяцев работ. Но и в этом случае, если не вскроются другие дефекты, в 2023 году мы корабль передадим флоту, как и планировалось», - объяснил руководитель ОСК.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» - единственный корабль подобного типа, стоящий на службе ВМФ РФ. Сейчас крейсер проходит ремонт и модернизацию на 35-м судоремонтном заводе в городе Североморске.

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