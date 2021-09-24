Будущее наступило: как проходит Международный салон изобретений и новых технологий в Севастополе

Беспилотоное аэротакси, капсула-квадрокоптер и кабина виртуальной реальности. Это лишь часть проектов, которые представили на Международном салоне изобретений и новых технологий, стартовавшем в Севастополе.

Достижения - из различных областей. Тут и медицина и космос по соседству. Но в центре внимания - военные изобретатели. Они привезли часть самолета - кабину истребителя. Это новейший тренажер, которым уже предлагают оснастить все летные классы.

Это выгодно во всех отношениях, уверены будущие летчики. Ведь разработка курсантов авиационного училища значительно дешевле, чем современные тренажеры. И намного компактнее. Вместо громоздких установок размером с ангар предлагают установки величиной всего лишь с обычное кресло.

У курсанта КВВАУЛ Егора Петренко на таком тренажере десятки часов «налета». В виртуальной реальности он ас. И уже готов пересесть за штурвал реального самолета.

Скорости - запредельные. Задачи - самые ответственные. Летчики морской авиации Черноморского флота «дежурят» вдоль границ - охраняют воздушное пространство. Садясь в тренажер, курсанты чувствуют себя участниками реальных военных маневров.

Чтобы почувствовать себя на высоте, нужно меньше минуты. Разгон по ВПП, набор высоты. Можно даже форсаж применить, чтобы быстрее оторваться от земли. При этом включается шум турбин, и даже слышно ветер. Такой тренажер поможет не только летные навыки отточить, но и боязнь высоты побороть.

Еще одна авиационная разработка - спасательный летательный аппарат. С виду похож на бомбу или контейнер для ракеты. Но устроен совсем иначе. Это спасательная капсула. Ее задача - эвакуировать экипаж подбитого самолета после катапультирования. При сбросе она раскрывается, выпускает винты. Управляется и дистанционно, и напрямую - изнутри. Дарья Шрамко - будущий летчик-истребитель, но смогла бы пилотировать и этот аппарат.

«Тут есть система навигации, благодаря которой капсула может доставить летчика в безопасное место. Так же это может использоваться и при пожарах, если нужно эвакуировать какую-то команду из региона пожара в более безопасное место. Это увеличенная модель квадрокоптера», - объяснила курсант КВВАУЛ Дарья Шрамко.

С неба десантируется личный состав и военная техника. Это самая массовое высадка десантных подразделений. Такой способ доставки отработан и подойдет для чего угодно. Все та же капсула-спасатель, только уже в дыму, в условиях нулевой видимости и над полыхающим лесом. И тут ей для посадки нужны только координаты. Новая система навигации в этих условиях - чуть ли не единственный способ спасения.

Разгрузить улицы больших городов на форуме тоже предлагают нестандартно - с помощью аэротакси. Летающие маршрутки - проект будущего.

Дизайн таких маршруток придумали ростовские изобретатели. Но уже понятно, кое-что придется доработать. Сейчас решают, какими будут специальные остановки для аэротранспорта и где их размещать.