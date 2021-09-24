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На вирусном фронте: как военным медики ЗВО помогли гражданским врачам в борьбе с COVID-19 в Тульской области

Игорь Лапик
08:18 24.09.2021
За время работы военных специалистов в Тульской области полный курс вакцинации от коронавируса прошли 25 тысяч человек.
На вирусном фронте: как военным медики ЗВО помогли гражданским врачам в борьбе с COVID-19 в Тульской области
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные медики Западного военного округа помогли гражданским врачам в лечении больных коронавирусом. В Тульскую область направили 30 специалистов - это 11 докторов и 20 медсестер. Многие из них работают непосредственно в «красной зоне».

Санинструктор танковой армии на время стал медбратом ковидного госпиталя. Алексей Зубарев - один из самых юных в своем подразделении. Он уверен, что опыт полученный в «красной зоне», даст ему зеленый свет для поступления в военно-медицинскую академию.

«Объявили командировку в Тулу, в госпиталь, и я не мог стоять в стороне и решил поехать спасать мир. У меня ребенок и жена. Если мы сейчас эту заразу не поборем, она дальше разрастется», - рассказал санитарный инструктор танковой армии ЗВО Алексей Зубарев.

Измерить давление и температуру, сделать укол и поставить капельницу, ухаживать за тяжелыми больными и оказать неотложную помощь. И обычные врачи и те кто в погонах - стали дружной командой, спасающей человеческие жизни.

В «красной зоне» внешне военные медики практически ничем не отличаются от гражданских. На всех бойцах ковидного фронта, как и положено, единая форма. Только у военнослужащих маркером указаны должность и звание. У всех - отличная физподготовка. В случае необходимости и в бой могут вступить. Но здесь их оружие: капельницы, таблетки и градусники.

Военные усилили своих гражданских коллег не только медсестрами и медбратьями, но и дежурными врачами приемного отделения. Конек армейской медицины - умение с ходу определить диагноз и вид необходимой помощи.

«Нам очень помогают военные врачи. Ситуаций много, больные разные поступают. Они очень быстро ориентируются в осмотре больного, при необходимости - реанимационные мероприятия до прихода реаниматолога», - объяснила медсестра приемного отделения Татьяна Абрамова.

Военврачи этого подразделения известны своим мобильным многопрофильным госпиталем, который успешно показал себя в Дагестане и Южной Осетии. В Тульской области разбивать полевой лагерь не понадобилось. На базе Щекинской районной больницы за пару месяцев от коронавируса вылечили почти полторы тысячи человек.

За время работы военных специалистов полный курс вакцинации в райцентре прошли 25 тысяч человек. Успешно выполнив задачу, «медики особого назначения» убыли в пункт постоянной дислокации. Но они всегда остаются готовы прийти туда, где невидимый враг посягает на здоровье мирного населения.

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