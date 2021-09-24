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В Черном море ведется разминирование затонувшего в годы ВОВ советского теплохода: видео

Роман Захаров
06:53 24.09.2021
Со дна Черного моря уже поднято на поверхность и уничтожено более 4200 взрывоопасных предметов и 6000 патронов.
В Черном море ведется разминирование затонувшего в годы ВОВ советского теплохода: видео
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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С 6 сентября водолазы-пиротехники МЧС России совершили более 150 спусков к затонувшему в 1942 году в акватории Феодосийской бухты судну «Жан Жорес». Общее время, проведенное под водой, превысило сто часов. На глубине 18 метров были проведены сложные подводно-технические работы.

Для доступа к обнаруженным взрывоопасным предметам была проведена подводная резка борта судна. Со дна Черного моря уже поднято на поверхность и уничтожено более 4200 взрывоопасных предметов и 6000 патронов. Все они уничтожены на специальном полигоне пиротехниками Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Для проведения операции сформирован сводный отряд МЧС России. В его состав входят 44 человека личного состава, семь единиц спецтехники и семь плавательных средств. На время проведения работ часть акватории Феодосийской бухты была закрыта для движения маломерных судов.

Инспекторским составом ГИМС МЧС России ведется постоянное патрулирование прибрежной зоны. Работы по разминированию продлятся до середины октября.

В годы Великой Отечественной войны у берегов феодосийской бухты затонул грузовой теплоход «Жан Жорес», осуществлявший транспортные перевозки в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. Четвертого января 1942 года он был атакован авиацией противника. Команде «Жан Жореса» удалось отремонтировать судно и направить курс на Феодосию. Однако, буквально через несколько дней, корабль подорвался на магнитной мине. После долгой борьбы за живучесть судна, было принято решение затопить его.

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