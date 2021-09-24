«Селенга-2021»: на полигоне Дойтын Ам стартовали совместные учения России и Монголии

В Монголии на полигоне «Дойтын Ам» состоялась церемония открытия совместных российско-монгольских военных учений «Селенга-2021».

На церемонии открытия были подняты государственные флаги стран и исполнены гимны обоих государств. Заместитель министра обороны Монголии Батсухийн Баярмагнай отметил, что поставленные перед участниками учения задачи по организации совместных контртеррористических действий, направленные на расширение военного сотрудничества двух стран, будут достигнуты.

Заместитель командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) генерал-лейтенант Михаил Носулев, руководитель учения генерал-майор Игорь Тимофеев, принявшие участие в торжественной церемонии открытия, пожелали удачи и успехов личному составу при выполнении совместных учебно-боевых задач.

Военные мероприятия направлены на борьбу с международным терроризмом и проводятся в канун 100-летия создания Вооруженных сил Монголии и в преддверии 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.

В текущем году на учениях задействованы военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии, а также подразделения ВС Монголии общей численностью около 1,4 тысяч человек и более 200 единиц военной техники.