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Свыше 16 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Елизавета Потейчук
04:42 02.09.2021
На базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа свыше 16 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 16 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) прошли повторную вакцинацию от COVID-19. В категорию ревакцинируемых вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тысяч человек, 155 тысяч из которых – военнослужащие и члены их семей, и свыше 40 тысяч – гражданский персонал. Помимо этого завершена вакцинация военнослужащих весеннего призыва 2021 года. Всего прививку сделали более 13 тысяч новобранцев.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания согласия на введение компонентов препарата на добровольной основе. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Кроме того, вакцину ввели обучающимся в военных образовательных учреждениях и сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации. Во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и работников медицинских учреждений ЮВО.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений, а также воинских частей объединений округа.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.

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