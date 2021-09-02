Свыше 16 тысяч военнослужащих ЮВО ревакцинировались от COVID-19

Более 16 тысяч военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) прошли повторную вакцинацию от COVID-19. В категорию ревакцинируемых вошли гражданские служащие воинских частей и учреждений ЮВО, получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

На данный момент в ЮВО прививку двумя компонентами препарата «Спутник V» сделали более 260 тысяч человек, 155 тысяч из которых – военнослужащие и члены их семей, и свыше 40 тысяч – гражданский персонал. Помимо этого завершена вакцинация военнослужащих весеннего призыва 2021 года. Всего прививку сделали более 13 тысяч новобранцев.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы информируют пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Вакцинация проводится после подписания согласия на введение компонентов препарата на добровольной основе. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Кроме того, вакцину ввели обучающимся в военных образовательных учреждениях и сотрудникам организаций Министерства обороны Российской Федерации. Во всех гарнизонах округа организована ревакцинация военнослужащих и работников медицинских учреждений ЮВО.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений, а также воинских частей объединений округа.

На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых – мобильные.