В центре Москвы загорелась кровля здания на территории Военного университета
Пострадавших в результате происшествия нет.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
|
В центре Москвы загорелась кровля здания на территории Военного университета
Пострадавших в результате происшествия нет.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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