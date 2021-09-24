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«Нарушил конституционную клятву»: в Конгрессе призвали к импичменту Байдена

Виктория Ивашечкина
23:24 24.09.2021
Член палаты представителей США Лорен Боберт также выразила недовольство политикой вице-президента Камалы Харрис.
«Нарушил конституционную клятву»: в Конгрессе призвали к импичменту Байдена
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP globallookpress
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Член палаты представителей США от республиканской партии Лорен Боберт заявила о необходимости отправить в отставку главу страны Джо Байдена. также она указала на ошибки президента при выводе войск из Афганистана.

«Байден умышленно пренебрег своими обязанностями президента и нарушил конституционную клятву «заботиться о добросовестном исполнении законов», - сказано в релизе, опубликованном на сайте члена конгресса. 

По словам Боберт, при выводе войск из Афганистана было оставлено дорогостоящее оборудование, не было каких-либо расследований этих действий или отставок по их итогам. Политик также выразила претензии вице-президенту Камале Харрис, на импичменте которой она также настаивает.

В августе член конгресса США Марджори Тейлор Грин решила, что действующему главе государства Джо Байдену можно объявить импичмент на трех разных основаниях. Соответствующие проекты резолюций республиканка внесла на рассмотрение законодательного органа.

В первую очередь, по заявлению Грин, президент США будто бы оставил десять тысяч американских граждан в Афганистане.

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