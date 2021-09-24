Вылечены более тысячи человек: военные медики ЗВО завершили работу в Тульской области

Более 1,2 тысячи пациентам с COVID-19 помогли военные медики Западного военного округа (ЗВО) в Тульской области. Колонна мобильного многопрофильного госпиталя начала марш к месту постоянной дислокации в Подмосковье.

«За три месяца работы специалистов военно-медицинской службы гвардейской танковой армии Западного военного округа в городской больнице города Щекино Тульской области оказали помощь свыше 1,2 тысячи пациентам с коронавирусной инфекцией», - рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что все выписанные пациенты прошли необходимый курс лечения. После проведения ПЦР-исследования и получения отрицательного результата военные специалисты подготовили необходимые документы для выписки. Помимо этого, военные медики проводили вакцинацию населения в Туле, полный курс на сегодняшний момент прошли свыше 24 тысячи местных жителей.

Медики Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии ЗВО работали в Тульской области по решению министра обороны Сергея Шойгу в связи с обращением с соответствующей просьбой губернатора региона Алексея Дюмина.