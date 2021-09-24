Потеряли «русский след»: как в США разваливается дело о вмешательстве России в выборы

Самой настоящей сенсацией стала новость, пришедшая из США - там наконец, выяснили, кто стоит за одним из самых громких политических фэйков последних лет о «русском следе» в американских выборах 2016 года. Обвинение в лжесвидетельстве предъявлено адвокату демократов Майклу Сассману. Тогда он работал в штабе Хиллари Клинтон, и, как полагает следствие, чтобы помочь своему кандидату запустил утку о связи Дональда Трампа с Россией.

Если бы результаты расследования «Рашагейта» были опубликованы на год раньше, хозяином Овального кабинета в Белом доме, возможно и сегодня был бы Трамп. А пока США возглавляет победивший с небольшим перевесом Джо Байден, в Америке публикуют сенсационные подробности о том, как были устроены выборы 2016 года. Грязная кампания велась штабом демократов во главе с Хиллари Клинтон. Wall Street Journal развенчивает миф о вмешательстве русских хакеров и поддержке кандидатуры Трампа Москвой.

«Обвинительное заключение спецпрокурора изобилует новыми подробностями, которые свидетельствуют о том, что история о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года была сфабрикована и раздута предвыборным штабом Хиллари Клинтон», - пишет издание.

А точнее, даже не всем штабом. Это плод воображения одного человека - адвоката Майкла Сассамана, который работал на демократов, но забыл об этом сказать в ФБР, куда пришел незадолго до дня голосования с компроматом на Трампа. Именно он сообщил, что бизнес Трампа в США связан с одним из российских банков, и компьютеры этого банка в Москве постоянно обмениваются трафиком с серверами Республиканской партии в США.

«Согласно внутренним документам его работодателя, встреча Сассмана с ФБР была оплачена из средств предвыборного штаба Клинтон. По словам самого Сассмана, это просто бюрократическая неточность и на самом деле он представлял только некого "специалиста по кибербезопасности", не имеющего отношения к кампании Клинтон, о чем упоминалось в его беседе с юристом ФБР», - поясняет профессор юриспруденции Университета Лойола Мэримаунт Джессика Левинсон.

Впрочем, если работу на Клинтон Сассман и скрыл от ФБР, то афишировать свои политические пристрастия он не стеснялся: осенью 2016 года он рассказывал в интервью том, что информационным сопровождением Трампа занимаются русские хакеры.

«Мы знаем, что они довольно коварны, потому что спонсируются российским государством, и эти рабочие группы действуют очень деликатно. И это их повседневная работа. Вся активность, которую мы видим, проходит с девяти утра до пяти вечера по московскому времени», - говорил он.

Обвинения очень серьезные, для расследования всех обстоятельств был привлечен спецпрокурор Джон Дарем. Но вместо подтверждения слов Сассмана он обнаружил, что вся история - лишь информационный вброс. Результатом расследования стало 27-страничное обвинение, которое прокурор составил на Сассмана. Документ публикуют американские издания. В нем подробно описано, чем Сассаман привлек внимание ФБР. Якобы информацию передал анонимный источник, заслуживающий доверия.

«Обвинения в адрес российского банка исходили от неустановленного руководителя крупной технологической компании, который, согласно одному из его электронных писем, ожидал получить "высокую должность в области кибербезопасности в будущей администрации Хиллари Клинтон". Он был тайно проинформирован о предполагаемом интернет-трафике между крупным российским банком и почтовым доменом Трампа и предупредил об этом господина Сассмана», - отмечается в обвинении.

По словам юриста и бывшего прокурора Джима Трасти, в документе описан не просто случай злоупотребления политической разведкой, а настоящая фабрикация предмета расследования.

«Такой вброс создал порочный круг - ФБР пришлось проверять информацию, а те же люди, которые передали спецслужбе эти данные, смогли заявлять по телевизору, что это - наверняка правда, ведь дело расследует ФБР», - объясняет он.

Больше всего от этого вброса пострадали российско-американские отношения. Уходящий Барак Обама одним из последних своих решений выслал из США российских дипломатов, запретил посольству пользоваться двумя зданиями, а конгресс принял пакет санкций. Трампу это не помешало победить Клинтон на выборах, но серьезно омрачило весь президентский срок. Возможно, бывшая первая леди и госсекретарь таким образом заложила бомбу замедленного действия, помешав Трампу переизбраться.

«И все это подстроено госпожой Клинтон, мы и предположить такого не могли, мы сотрудничали с ФБР на протяжении года и даже полутора, а им нужен был только заголовок в New York Times: "Против Дональда Трампа ведется расследование за связи с Россией". Демократы готовы использовать в качестве оружия против своих политических оппонентов все, что угодно», - заявил сын экс-президента Эрик Трамп.

Косвенно результатом расследования можно назвать и арест в США россиянки Марии Бутиной в летом 2018 года. Ее обвинили в преступном сговоре и работе иностранным агентом.

«Я очень рассчитываю, что расследование будет опубликовано объективным. И наконец-то в деле "русского следа" будет поставлена точка, поскольку его не было, ровно так же как и не было какой-то моей суперсекретной деятельности и, естественно, я являлась обычным студентом. Я надеюсь, что это будет доказано, и публикация дает мне на это надежду, но, честно говоря, зная американское правосудие, шансов, я думаю, у нас мало», - говорит Бутина.

Впрочем, это только начало истории, возможно, обвинения будут выдвинуты не только против юриста Сассмена. И, уже точно, расследование и его результаты будут использованы Дональдом Трампом, если он и вправду решит вернуться в Белый дом во время следующих выборов.