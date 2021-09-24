Российский миллиардер Галицкий признался, что болен

Основатель и бывший совладелец торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий заявил о том, что болен. По этой причине он не хотел бы, чтобы возглавляемый им футбольный клуб «Краснодар» зависел только от него, признался бизнесмен в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Я болею, и, к сожалению, у меня такой период в жизни, что не могу регулярно посещать домашние матчи. Это жизнь - ты не всегда являешься хозяином своей судьбы», - сказал Галицкий.

Свой диагноз основатель «Магнита» не назвал, сославшись на то, что это личное. В то же время он пояснил, что говорит о своей болезни из уважения к болельщикам, чтобы они знали, что на «одном человеке история клуба не должна заканчиваться».

Галицкий основал сеть «Магнит» в 1994 году, а в 2018 году продал свою часть акций группе компаний ВТБ. Галицкий занимает 40-ю строчку в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России», его состояние оценивается в 3,5 миллиарда долларов.