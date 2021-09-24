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Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы

Анна Назайкина
18:01 24.09.2021
Кроме того, он выразил готовность стать исполняющим обязанности губернатора одного из регионов.
Прилепин отказался от мандата депутата Госдумы
© Фото: Nikolay Titov, Global Look Press
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Сопредседатель «Справедливой России - За правду» Захар Прилепин решил отказаться от депутатского мандата. Он будет передан кандидату, возглавлявшему Нижегородскую региональную группу партии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Прилепина.

«Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял Нижегородскую региональную группу», - рассказал собеседник агентства.

Кроме того, было добавлено, что политик может рассмотреть предложение занять должность исполняющего обязанности главы региона в одном из субъектов, если после прохождения программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления такое предложение появится.

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