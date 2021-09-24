Снесло жилой дом: кадры последствий сильных ливней в Дагестане
Дожди в республике идут без перерыва с 22 сентября.
© Видео: pro.dagectan Instagram © Фото: pro.dagectan Instagram
В Цумадинском районе Дагестана потоками воды из-за непрекращающихся ливней снесло жилой дом. Видеозапись инцидента опубликована в Сети.
На кадрах видно, как дом буквально проваливается под землю из-за того, что бушующий поток воды разрушил его фундамент.
Дожди в Дагестане идут без перерыва с 22 сентября. Три района республики остались без транспортного сообщения - дороги республиканского и местного значения разрушены селями, скальными обвалами и камнепадами. На аварийных участках дорог работает тяжелая техника.
Ранее непогода оставила без электричества почти полторы тысячи человек. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.