Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Снесло жилой дом: кадры последствий сильных ливней в Дагестане

Анна Касаткина
17:52 24.09.2021
Дожди в республике идут без перерыва с 22 сентября.
© Видео: pro.dagectan Instagram © Фото: pro.dagectan Instagram
Читайте нас на:

В Цумадинском районе Дагестана потоками воды из-за непрекращающихся ливней снесло жилой дом. Видеозапись инцидента опубликована в Сети.

На кадрах видно, как дом буквально проваливается под землю из-за того, что бушующий поток воды разрушил его фундамент.

Дожди в Дагестане идут без перерыва с 22 сентября. Три района республики остались без транспортного сообщения - дороги республиканского и местного значения разрушены селями, скальными обвалами и камнепадами. На аварийных участках дорог работает тяжелая техника.

Ранее непогода оставила без электричества почти полторы тысячи человек. Сейчас электроснабжение полностью восстановлено.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:51 В стране и мире
СМИ: Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом
15:52 В стране и мире
В правительстве назвали размер пенсии по старости в 2022 году
16:12 В стране и мире
Видео
Два орла врезались в самолет с российскими туристами на Кубе
16:02 В стране и мире
Видео
«Это ровняшка»: альпинист о своем самочувствии после происшествия на Эльбрусе
11:10 В стране и мире
Видео
Фрагменты шасси и фюзеляжа: новые кадры с места крушения Ан-26 под Хабаровском
Популярное
В соцсетях обсуждают фото «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией
Названы три неожиданных средства от головной боли
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.