В соцсетях обсуждают фото «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике

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В последний раз Пелевина видели на публике в 2001 году. Писатель ведет закрытый образ жизни. Из-за этого существуют конспирологические версии, что такого человека никогда не существовало, а Виктор Пелевин - это лишь псевдоним, за которым скрывается авторский коллектив.

В конце августа этого года вышел еще один роман Пелевина «Transhumanism Inc». Также среди работ автора - «Generation П», «Омон Ра», «Чапаев и Пустота».