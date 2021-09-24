В соцсетях обсуждают фото «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике
СМИ пишут, что «Виктор Олегович прибыл в Москву в некий тайный подвал, где раздавал автографы юным девам».
© Фото: Беспощадный пиарщик, Telegram
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В соцсетях обсуждают фото «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике
СМИ пишут, что «Виктор Олегович прибыл в Москву в некий тайный подвал, где раздавал автографы юным девам».
© Фото: Беспощадный пиарщик, Telegram
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