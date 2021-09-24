В России запустили производство комплексов защиты от высокоточного оружия

Специалисты ЦНИИточмаш приступили к серийному производству уникальных комплексов защиты военной техники от ракет противотанковых комплексов, а также от атак с воздуха высокоточными авиационными средствами поражения.

Как сообщает пресс-служба государственной корпорации «Ростех», система обнаруживает подлетающую к машине ракету и создает непроницаемую дымовую завесу, которая делает технику невидимой для вражеского боеприпаса.

В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке, аппаратура управления и индикации, пусковые устройства, а также аэрозольные боеприпасы. Комплекс способен защитить технику от высокоточного оружия с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением, добавили в пресс-службе.

Тяжелую огнеметную систему ТОС-2 впервые применили военные в ходе основного этапа стратегических учений «Кавказ-2020» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ТОС-2, или «Тосочка», является развитием ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси автомобиля «Урал» вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Так, удалось увеличить дальность стрельбы, имеются автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Минобороны заказало первую опытную партию огнеметных систем в мае прошлого года.