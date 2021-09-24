В правительстве спрогнозировали рост маткапитала в ближайшие годы

Размер материнского капитала на первого ребенка в 2024 году, как ожидается, вырастет до 544 301 рубля, на второго - до 719 274 рубля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Маткапитал будет проиндексирован в рамках федерального бюджета: так, в 2022 году его размер в случае рождения или усыновления ребенка по прогнозу составит 503 237 рублей, в 2024-м - 544 301 рубль.

В случае рождения второго и последующих детей в 2022 году маткапитал составит 665 009 рублей, в 2024 году - 719 274 рубля, уточнила Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии.

Ранее в правительстве предложили расширить использование материнского капитала. По мнению Голиковой, следует разрешить направлять выплату на самостоятельное строительство дома, реконструкцию дома после рождения ребенка и образовательные услуги.