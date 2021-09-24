Погоня средь бела дня: кадры вооруженного ограбления банка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили банк. ЧП произошло в Невском районе города. В распоряжении «Звезды» оказалось видео с камер наблюдения, установленных около отделения.

На кадрах видно, как двое мужчин в масках и с пакетом в руках выбегают из здания. Как сообщают «Невские новости», банковские служащие описали одного из грабителей. Это был молодой человек славянской внешности, около 30 лет, среднего роста.

Отмечается, что налет был совершен около 11 часов утра. СМИ сообщают, что грабители, угрожая пистолетом, забрали у сотрудников наличные. По информации «Фонтанки», всего из банка украли около двух миллионов рублей.

Руководитель отделения пытался догнать преступников, но им удалось сбежать. Сейчас их поиском занимается Росгвардия.