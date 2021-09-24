На марше, на позициях, в атаке: ивановские десантники опробовали новые бронемашины под Ярославлем

Тридцать шесть современных единиц вооружения поступило в Ивановское соединение ВДВ - 30 БМД-4М и шесть БТР. В Ярославской области прошли первые учения, в которых задействована новая техника.

Сначала боевые машины проверили на прочность 300-километровым маршем, а потом еще и 20-километровым марш-броском. Тут и форсирование водной преграды, и движение по пересеченной местности.

Наводчик Чермен Мильдзизов службу начинал на боевых машинах десанта еще первого поколения. На то, чтобы изучить последнюю модель - БМД-4М, у него ушло всего 1,5 месяца.

«Там все автоматизировано. Наживаешь кнопку - боеприпас дослался. В старой надо было вручную досылать», - отметил он.

Также в новой БМД усилена огневая мощь - появилась 100-миллиметровая пушка. Она может стрелять осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 6,5 километров. На учениях для усложнения задач полевые позиции противника рассредоточены на большой площади и на максимальном удалении.

Для выявления условного противника в учениях активно используют БПЛА. Картинку с беспилотника в режиме реального времени получают на командном пункте. Обнаружив полевой лагерь условного противника, туда тут же выдвигается разведдозор. После уточнения координат, системы охраны и путей скрытого подхода, начинается основной этап боевой операции.

Отражение атаки условного противника осуществляется методом карусели на боевых машинах. Суть маневра в непрерывном нанесении огневого поражения. Иначе говоря, после того как одни машины отстреляли, их моментально меняют другие.

Таким образом условному противнику не дают шансов вырваться из кольца и заканчивают его уничтожение. При поддержке боевых машин десанта и полковой артиллерии десантники успешно выполнили поставленные задачи.