Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

На марше, на позициях, в атаке: ивановские десантники опробовали новые бронемашины под Ярославлем

Андрей Аркадьев
Олег Лавров
14:01 24.09.2021
Сначала боевые машины проверили на прочность 300-километровым маршем, а потом еще и 20-километровым марш-броском.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Тридцать шесть современных единиц вооружения поступило в Ивановское соединение ВДВ - 30 БМД-4М и шесть БТР. В Ярославской области прошли первые учения, в которых задействована новая техника.

Сначала боевые машины проверили на прочность 300-километровым маршем, а потом еще и 20-километровым марш-броском. Тут и форсирование водной преграды, и движение по пересеченной местности.

Наводчик Чермен Мильдзизов службу начинал на боевых машинах десанта еще первого поколения. На то, чтобы  изучить последнюю модель - БМД-4М, у него ушло всего 1,5 месяца.

«Там все автоматизировано. Наживаешь кнопку - боеприпас дослался. В старой надо было вручную досылать», - отметил он.

Также в новой БМД усилена огневая мощь - появилась 100-миллиметровая пушка. Она может стрелять осколочно-фугасными снарядами на расстояние до 6,5 километров. На учениях для усложнения задач полевые позиции противника рассредоточены на большой площади и на максимальном удалении.

Для выявления условного противника в учениях активно используют БПЛА. Картинку с беспилотника в режиме реального времени получают на командном пункте. Обнаружив полевой лагерь условного противника, туда тут же выдвигается разведдозор. После уточнения координат, системы охраны и путей скрытого подхода, начинается основной этап боевой операции.

Отражение атаки условного противника осуществляется методом карусели на боевых машинах. Суть маневра в непрерывном нанесении огневого поражения. Иначе говоря, после того как одни машины отстреляли, их моментально меняют другие.

Таким образом условному противнику не дают шансов вырваться из кольца и заканчивают его уничтожение. При поддержке боевых машин десанта и полковой артиллерии десантники успешно выполнили поставленные задачи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:19 В стране и мире
Видео
«Для паники не оставалось сил»: участник спасательной операции на Эльбрусе рассказал о погибших туристах
12:44 В стране и мире
Видео
«Обещали помочь»: кадры допроса нарушившего границу РФ участника операции украинской полиции
11:10 В стране и мире
Видео
Фрагменты шасси и фюзеляжа: новые кадры с места крушения Ан-26 под Хабаровском
10:18 В стране и мире
Бастрыкин заявил об отсутствии алгоритма действий в экстренных ситуациях у персонала вуза в Перми в момент стрельбы
06:53 В стране и мире
Видео
В Черном море ведется разминирование затонувшего в годы ВОВ советского теплохода: видео
Популярное
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией
Названы три неожиданных средства от головной боли
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Видео
Четверо парашютистов приземлились среди автомобильной пробки на Ленинском проспекте
В ПФР рассказали, кто имеет право на повышение пенсии в любое время года
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.