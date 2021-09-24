В «Алмаз-Антее» рассказали об отработке США технологии скрытных ударов из космоса
Соединенные Штаты Америки разрабатывают средства нападения, способные наносить скрытные удары из космоса по любым точкам земного шара. Об этом сообщил генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков в интервью газете Минобороны России «Красная звезда».
«Если говорить о воздушно-космических средствах, то это прежде всего орбитальные беспилотные аппараты Х-37», - уточнил специалист.
По мнению Новикова, орбитальный беспилотник позволяет США совершенствовать военные космические технологии. Он напомнил, что беспилотный космический корабль многоразового использования совершил свой первый полет в 2010 году, но сегодня таких самолетов несколько.
Гендиректор концерна отметил, что X-37 способен быстро менять орбиты и маневрировать. Специалист пояснил, что несмотря на то, что беспилотники созданы для разведывательных задач и научных целей, они могут выполнять функции носителей ядерных боеголовок. Он также заявил, что Вашингтон собирается увеличить число таких кораблей в космосе.
По мнению главы «Алмаз-Антей», на основе экспериментов с этими беспилотниками отрабатываются технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем. Они должны обеспечить оперативность действий и широкий спектр возможностей при снижении стоимости эксплуатации.