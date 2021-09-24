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В «Алмаз-Антее» рассказали об отработке США технологии скрытных ударов из космоса

Андрей Аркадьев
13:01 24.09.2021
На базе экспериментов с орбитальными беспилотниками X-37 американцы отрабатывают технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем.
В «Алмаз-Антее» рассказали об отработке США технологии скрытных ударов из космоса
© Фото: NASA
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Соединенные Штаты Америки разрабатывают  средства нападения, способные наносить скрытные удары из космоса по любым точкам земного шара. Об этом сообщил генеральный директор Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков в интервью газете Минобороны России «Красная звезда».

«Если говорить о воздушно-космических средствах, то это прежде всего орбитальные беспилотные аппараты Х-37», - уточнил специалист.

По мнению Новикова, орбитальный беспилотник позволяет США совершенствовать военные космические технологии. Он напомнил, что беспилотный космический корабль многоразового использования совершил свой первый полет в 2010 году, но сегодня таких самолетов несколько.

Гендиректор концерна отметил, что X-37 способен быстро менять орбиты и маневрировать. Специалист пояснил, что несмотря на то, что беспилотники созданы для разведывательных задач и научных целей, они могут выполнять функции носителей ядерных боеголовок. Он также заявил, что Вашингтон собирается увеличить число таких кораблей в космосе.

По мнению главы «Алмаз-Антей», на основе экспериментов с этими беспилотниками отрабатываются технологии создания многоразовых ударных воздушно-космических систем. Они должны обеспечить оперативность действий и широкий спектр возможностей при снижении стоимости эксплуатации.

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